С какой силой взаимодействуют два заряда по 9 мкКл находящихся на расстоянии 6 мм друг от друга?

Физика
С какой силой взаимодействуют два заряда по 9 мкКл находящихся на расстоянии 6 мм друг от друга?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Закон кулона F=k*q1*q2 / r^2 = (9*10^9)*(9*10^-6)*(9*10^-6)/(6*10^-3)^2 = 20250 Н
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