С какой силой взаимодействуют два заряда по 9 мкКл находящихся на расстоянии 6 мм друг от друга?

Физика

С какой силой взаимодействуют два заряда по 9 мкКл находящихся на расстоянии 6 мм друг от друга?

Автор: Гость