С какой скоростью летит орёл, если расстояние 130000 м туда и столько же обратно он может пролететь за 2 часа ? срочно помогите с решением )))

Физика

С какой скоростью летит орёл, если расстояние 130000 м туда и столько же обратно он может пролететь за 2 часа ? срочно помогите с решением )))

Автор: Гость