С какой скоростью летит орёл, если расстояние 130000 м туда и столько же обратно он может пролететь за 2 часа ? срочно помогите с решением )))
Физика
С какой скоростью летит орёл, если расстояние 130000 м туда и столько же обратно он может пролететь за 2 часа ? срочно помогите с решением )))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = 130000 м * 2 = 260000 м = 260 км V = S / T = 260 км / 2 часа = 130 км/ч
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