С какой скоростью надо вести мотоцикл,чтобы перейдя на движение с ускорением 2м/с^2, можно было пройти 200 м за 10 секунд? Какая скорость будет у мотоцикла в конце пути?
Физика
С какой скоростью надо вести мотоцикл,чтобы перейдя на движение с ускорением 2м/с^2, можно было пройти 200 м за 10 секунд? Какая скорость будет у мотоцикла в конце пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 км в час или 51 км в час
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