С какой скоростью надо вести мотоцикл,чтобы перейдя на движение с ускорением 2м/с^2, можно было пройти 200 м за 10 секунд? Какая скорость будет у мотоцикла в конце пути?

Физика

С какой скоростью надо вести мотоцикл,чтобы перейдя на движение с ускорением 2м/с^2, можно было пройти 200 м за 10 секунд? Какая скорость будет у мотоцикла в конце пути?

Автор: Гость