С какой степенью числа 10 по порядку величины сравнимо расстояние от Земли до луны, приближенно равное 356 400км???
Математика
С какой степенью числа 10 по порядку величины сравнимо расстояние от Земли до луны, приближенно равное 356 400км???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние от Луны до Земли 384,4*10^3 км 384400км~4*10^5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Математика
Мастер за 3 дня изготовил 184 детали. В первый день он изготовил в 2 раза больше деталей, чем во второй день ,и на 9 деталей меньше,чем в третий де...
Українська мова
Запишіть речення. Розставте розділові знаки в ньому. Виконайте синтаксичний розб??р речення. Виділене слово розберіть морфологічно. Золотими хліб...