С какой степенью числа 10 по порядку величины сравнимо расстояние от Земли до луны, приближенно равное 356 400км???

Математика

С какой степенью числа 10 по порядку величины сравнимо расстояние от Земли до луны, приближенно равное 356 400км???

Автор: Гость