С какой степенью числа 10 по порядку величины сравнимо расстояние от Земли до луны, приближенно равное 356 400км???

Математика
С какой степенью числа 10 по порядку величины сравнимо расстояние от Земли до луны, приближенно равное 356 400км???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние от Луны до Земли 384,4*10^3 км 384400км~4*10^5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите сделать текст кратко и ответить на 2вопрос
Ответить
Физика
Диффузия что это такое
Ответить
Математика
Мастер за 3 дня изготовил 184 детали. В первый день он изготовил в 2 раза больше деталей, чем во второй день ,и на 9 деталей меньше,чем в третий де...
Ответить
Українська мова
Запишіть речення. Розставте розділові знаки в ньому. Виконайте синтаксичний розб??р речення. Виділене слово розберіть морфологічно. Золотими хліб...
Ответить
Геометрия
Постройте сечение данного параллелепипеда плоскостью MNK
Ответить