С какой целью человек осуществляет преобразование информации из одной формы представления в другую
Информатика
С какой целью человек осуществляет преобразование информации из одной формы представления в другую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Преобразования информации осуществляются в целях передачи по соответствующим каналам связи согласно их характеристик и возможностей по передаче информации
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