С какой целью король созывал собрание представителей сословий - Генеральные штат??? Как решались дела в этом собрании?

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С какой целью король созывал собрание представителей сословий - Генеральные штат??? Как решались дела в этом собрании?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Генеральные штаты - это часть правительства, которая собирала воедино всю информацию о государстве, ее убытках, прибавках, новых изобретениях и конечно же об армии. Король созывал для того, что знать, что происходит в его королевстве, они там обсуждают всю политику, чего стоит поменять, что лучше оставить на своих местах, обсуждают улучшении государства. 
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