С какой целью автор использует высокую лексику?
Разное
С какой целью автор использует высокую лексику?
Ответ(ы):
Гость:
Диалектизмы в речи могут дать очень многое и читателю и автору, с помощью этой диалектной лексики автор передает характеристику персонажа, предмета. создает этим образ, который он хотел создать и самое главное этим он вносит в текст стилистически яркое разнообразие...
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