С какой целью автор использует высокую лексику?

Гость: Гость:

Диалектизмы в речи могут дать очень многое и читателю и автору, с помощью этой диалектной лексики автор передает характеристику персонажа, предмета. создает этим образ, который он хотел создать и самое главное этим он вносит в текст стилистически яркое разнообразие...