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с какой целью Ганнибал совершил труднейший переход через Альпы
с какой целью Ганнибал совершил труднейший переход через Альпы
Ответ(ы):
Ответил Гость:
зайти в Италию с самого неожиданного места и нанести удар
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