С какой целью Правдин приезжает в имение Простаковых?

Гость: Гость:

Правдин, приехал в имение Простаковых с целью ограничить произвол тех «злонравных невежд» , которые, имея полную власть над своими людьми, «употребляют ее во зло» . Он состоит членом наместнического правления и объезжая округ особенно обращает внимание на «злонравных невежд» , которые плохо обращаются со своими людьми. Именно таких невежд он нашёл в лице Простаковых.