С какой скоростью движется автомобиль, если он за 2 часа прошел путь 120км

С какой скоростью движется автомобиль, если он за 2 часа прошел путь 120км

Ответ(ы):

Ответил Гость:
120/2=60 км/час такая скорость
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