С каждым существительным составте словосочетания, где скществительное стояло бы в родительном, дательном, творительном и предложном падежах. Укажите вид связи. МОЛОДЕЖЬ, ПАЛАТКА, ВЕТВЬ, ЧЕРЕМУХА, ТОПОЛЬ, ЛУЧ [ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!]
Русский язык
С каждым существительным составте словосочетания, где скществительное стояло бы в родительном, дательном, творительном и предложном падежах. Укажите вид связи. МОЛОДЕЖЬ, ПАЛАТКА, ВЕТВЬ, ЧЕРЕМУХА, ТОПОЛЬ, ЛУЧ [ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нету молодежи.(Р.п) в палатке люди(Пр.п) трясу ветвями черемухи(тв.п) тополю подарю гнездо(д.п) Вроде так.
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