С каждым существительным составте словосочетания, где скществительное стояло бы в родительном, дательном, творительном и предложном падежах. Укажите вид связи. МОЛОДЕЖЬ, ПАЛАТКА, ВЕТВЬ, ЧЕРЕМУХА, ТОПОЛЬ, ЛУЧ [ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!]

Русский язык
С каждым существительным составте словосочетания, где скществительное стояло бы в родительном, дательном, творительном и предложном падежах. Укажите вид связи. МОЛОДЕЖЬ, ПАЛАТКА, ВЕТВЬ, ЧЕРЕМУХА, ТОПОЛЬ, ЛУЧ [ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!]
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нету молодежи.(Р.п) в палатке люди(Пр.п) трясу ветвями черемухи(тв.п) тополю подарю гнездо(д.п) Вроде так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите пожалуйсто! А то лень думать :)
Ответить
Алгебра
Сравните f(3) и f(4) если f(x)=-x^2+2x
Ответить
Английский язык
Listen and read the conversation перевести на русском
Ответить
Английский язык
Помогите срочно сделать пожалуйста
Ответить
Математика
в школьной математической олимпиаде участвовало 8 девочек и 10 мальчиков и их поде??или на 3 команды поровну Сколько человек было в каждой команде
Ответить