С каждым существительным составте словосочетания, где скществительное стояло бы в родительном, дательном, творительном и предложном падежах. Укажите вид связи. МОЛОДЕЖЬ, ПАЛАТКА, ВЕТВЬ, ЧЕРЕМУХА, ТОПОЛЬ, ЛУЧ [ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!]

Русский язык

С каждым существительным составте словосочетания, где скществительное стояло бы в родительном, дательном, творительном и предложном падежах. Укажите вид связи. МОЛОДЕЖЬ, ПАЛАТКА, ВЕТВЬ, ЧЕРЕМУХА, ТОПОЛЬ, ЛУЧ [ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!]

Автор: Гость