С кем граничит Россия;Финляндия Молдавией Болгарией Норвегией

С кем граничит Россия;Финляндия Молдавией Болгарией Норвегией

Ответ(ы):

Ответил Гость:
С Финляндией она граничит)
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