С кем из немецких органистов старшего поколения был знаком и Иоганн Себастьян Бах? Помогите пожалуйста!

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С кем из немецких органистов старшего поколения был знаком и Иоганн Себастьян Бах? Помогите пожалуйста!

Автор: Гость