С кем из немецких органистов старшего поколения был знаком и Иоганн Себастьян Бах? Помогите пожалуйста!
Разное
С кем из немецких органистов старшего поколения был знаком и Иоганн Себастьян Бах? Помогите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
На композитора оказала влияние как музыка северонемецких композиторов Георга Бёма, с которым Бах встретился в Люнебурге, и Дитриха Букстехуде встретившемуся Баху в Любеке.
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