С клавиатуры последовательно вводятся 15 разных целых чисел, которые размещаются ?? массиве. Напишите программу, которая выводит на экран количество элементов массива кратных 5 и минимальное среди подходящих под это условие.

Информатика

С клавиатуры последовательно вводятся 15 разных целых чисел, которые размещаются ?? массиве. Напишите программу, которая выводит на экран количество элементов массива кратных 5 и минимальное среди подходящих под это условие.

Автор: Гость