С клавиатуры вводиться число n (0 больше\равно N больше\равно 20). Вывести квадрат состоящий из n*n ячеек заполненный числами от 1 до n2 дорожками меняющими направления вверх - вниз Пример ввода 3 Пример вывода 1 6 7 2 5 8...
Информатика
С клавиатуры вводиться число n (0 больше\равно N больше\равно 20). Вывести квадрат состоящий из n*n ячеек заполненный числами от 1 до n2 дорожками меняющими направления вверх - вниз Пример ввода 3 Пример вывода 1 6 7 2 5 8 3 4 9
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