с книжного склада отправили в школы города 28800учебников .в первую школу отправили четвёртую часть этих учебников,во вторую-6300уч. а остальные уч. о тправлены в 3 школы,поровну в каждую.сколько уч.получила каждая из...
с книжного склада отправили в школы города 28800учебников .в первую школу отправили четвёртую часть этих учебников,во вторую-6300уч. а остальные уч. о тправлены в 3 школы,поровну в каждую.сколько уч.получила каждая из этих трёх школ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
28800:4= 7200 уч первая 28800-7200-6300=15300 в третью Ответ 7200;6300;15300 учеников