С краткой записью пожалуйста На 5 детских свитеров расходуют столько же шерстяной пряжи, сколько на 2 свитера для взрослых. Сколько пряжи требуется на детский свитер, если на свитер для взрослых расходуют 500г пряжи?...
С краткой записью пожалуйста На 5 детских свитеров расходуют столько же шерстяной пряжи, сколько на 2 свитера для взрослых. Сколько пряжи требуется на детский свитер, если на свитер для взрослых расходуют 500г пряжи?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
на два свитера расходуют 2 * 500 г = 1000 г пряжи Столько же расходуют на 5 детских, значит на один детский свитер расходуют: 1000 / 5 = 200 г