С немецкого в транскрипции и перевод : die Ferien , die Sommerferien , die Somme , die Warme . Die Ferien sind vorbei . Der Sommer ist vorbei . Im Sommer gilot es wiel Somme u nd Warme . Die Kinder baclen im Fluss und im See . Die Schule begimmt . Wir gehen wieder in die Schule . Meine Schwester geht in die Schule . lch gehe in die vierte Klasse . Meine Schwester geht in die funfte Klasse .

