С объяснением Одно натуральное число на 1 больше другого. Может ли их произведение оканчиваться на 2017?
Математика
С объяснением Одно натуральное число на 1 больше другого. Может ли их произведение оканчиваться на 2017?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1008+1009=2017 1008 на 1 больше чем 1009
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