С одного аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два сам??лёта и через 3 ч оказались в пунктах назначения на расстояние 3900 км друг от друга.Найди скорости самолетов,если известно,что один из них летел с...

Математика

С одного аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два сам??лёта и через 3 ч оказались в пунктах назначения на расстояние 3900 км друг от друга.Найди скорости самолетов,если известно,что один из них летел со скоростью на 100км/ч меньшей,чем другой.

Автор: Гость