С одного аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два сам??лёта и через 3 ч оказались в пунктах назначения на расстояние 3900 км друг от друга.Найди скорости самолетов,если известно,что один из них летел с...

Математика
С одного аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два сам??лёта и через 3 ч оказались в пунктах назначения на расстояние 3900 км друг от друга.Найди скорости самолетов,если известно,что один из них летел со скоростью на 100км/ч меньшей,чем другой.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
39006:3=1300(км)-1 или 2 самолёт 
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