С одного автовокзала выехали в противоположных направления два автобуса какое расстояние будет между ними через два часа если скорость первого 70 км час а второго 60 километров в час

Математика

С одного автовокзала выехали в противоположных направления два автобуса какое расстояние будет между ними через два часа если скорость первого 70 км час а второго 60 километров в час

Автор: Гость