С одного автовокзала выехали в противоположных направления два автобуса какое расстояние будет между ними через два часа если скорость первого 70 км час а второго 60 километров в час
Математика
С одного автовокзала выехали в противоположных направления два автобуса какое расстояние будет между ними через два часа если скорость первого 70 км час а второго 60 километров в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70км в час *2ч=140км 60 км в час*2ч=120км 120км+140км=260км
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