С одного места в одном направлении по велотреку одновременно стартовали два велосипедиста.один из них делает круг за 1 мин.другой за 45 сек.Через какое наименьшее минут после начала движения они вновь окажутся вместе...

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С одного места в одном направлении по велотреку одновременно стартовали два велосипедиста.один из них делает круг за 1 мин.другой за 45 сек.Через какое наименьшее минут после начала движения они вновь окажутся вместе у старта?сколько кругов по велотрек при этом сделает каждый их них?

Автор: Гость