С одного опытного участка рассчитывали собрать 3 целых 1\12 тонн пшеницы, а с другог?? 4 целых 11\15 тонн. Однако с них собрали на 1 целую 3\5 тонн пшеницы больше. Сколько тонн пшеницы собрали с этих участков?

Математика

С одного опытного участка рассчитывали собрать 3 целых 1\12 тонн пшеницы, а с другог?? 4 целых 11\15 тонн. Однако с них собрали на 1 целую 3\5 тонн пшеницы больше. Сколько тонн пшеницы собрали с этих участков?

Автор: Гость