С одного опытного участка рассчитывали собрать 3 целых 1\12 тонн пшеницы, а с другог?? 4 целых 11\15 тонн. Однако с них собрали на 1 целую 3\5 тонн пшеницы больше. Сколько тонн пшеницы собрали с этих участков?

Математика
С одного опытного участка рассчитывали собрать 3 целых 1\12 тонн пшеницы, а с другог?? 4 целых 11\15 тонн. Однако с них собрали на 1 целую 3\5 тонн пшеницы больше. Сколько тонн пшеницы собрали с этих участков?
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Гость:
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