С одного собрали 3564 кг вишни,а смородины в 2 раза меньше.Половину всех ягод отправили на рынок на 9 машинах, поровну на каждой.Сколько кг ягод везла одна машина?

Математика

С одного собрали 3564 кг вишни,а смородины в 2 раза меньше.Половину всех ягод отправили на рынок на 9 машинах, поровну на каждой.Сколько кг ягод везла одна машина?

Автор: Гость