С одного собрали 3564 кг вишни,а смородины в 2 раза меньше.Половину всех ягод отправили на рынок на 9 машинах, поровну на каждой.Сколько кг ягод везла одна машина?
Математика
С одного собрали 3564 кг вишни,а смородины в 2 раза меньше.Половину всех ягод отправили на рынок на 9 машинах, поровну на каждой.Сколько кг ягод везла одна машина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3564 разделить на 2 =1782 кг вишни 2) 3564+1782=5346кг вишни и смородины 3) 5346 разделить на 9 = 594кг вела 1 машина
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