С одного участка рабочие собрали 8 мешков картошки по 35 килограммов каждый .Со вто??ого собрали на 123 килограмм больше . Сколько килограмм картошки собрали рабочие из обоих участках .

Математика

С одного участка рабочие собрали 8 мешков картошки по 35 килограммов каждый .Со вто??ого собрали на 123 килограмм больше . Сколько килограмм картошки собрали рабочие из обоих участках .

Автор: Гость