С одного участка рабочие собрали 8 мешков картошки по 35 килограммов каждый .Со вто??ого собрали на 123 килограмм больше . Сколько килограмм картошки собрали рабочие из обоих участках .

Математика
С одного участка рабочие собрали 8 мешков картошки по 35 килограммов каждый .Со вто??ого собрали на 123 килограмм больше . Сколько килограмм картошки собрали рабочие из обоих участках .
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Ответ 683 собрали робочие из обоих участках
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