С одной грядки собрали 12 мешков моркови, а с другой - 8 мешков. масса всей собранной моркови 960 кг. найди массу моркови собранной с каждой гряды в отдельности.

Математика
С одной грядки собрали 12 мешков моркови, а с другой - 8 мешков. масса всей собранной моркови 960 кг. найди массу моркови собранной с каждой гряды в отдельности.
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