С одной грядки собрали 12 мешков моркови, а с другой - 8 мешков. масса всей собранной моркови 960 кг. найди массу моркови собранной с каждой гряды в отдельности.

Математика

С одной грядки собрали 12 мешков моркови, а с другой - 8 мешков. масса всей собранной моркови 960 кг. найди массу моркови собранной с каждой гряды в отдельности.

Автор: Гость