С одной грядки собрали 23 кг клубники,со второй-2 ведра по 9 кг в каждом.сколько всег?? килограммов клубники собрали с двух грядок?

Математика

С одной грядки собрали 23 кг клубники,со второй-2 ведра по 9 кг в каждом.сколько всег?? килограммов клубники собрали с двух грядок?

Автор: Гость