С одной грядки собрали 23 кг клубники,со второй-2 ведра по 9 кг в каждом.сколько всег?? килограммов клубники собрали с двух грядок?
Математика
С одной грядки собрали 23 кг клубники,со второй-2 ведра по 9 кг в каждом.сколько всег?? килограммов клубники собрали с двух грядок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23+18=41 кг ответ: 41 кг собрали с двух грядок
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