С одной и той же станции в одно и тоже время вышли в противоложных напровлениях дв?? поезда скорость одного 50 км/ч а в другого 85км/ч . какое растояние будет между поездами через 3 часа?
Математика
С одной и той же станции в одно и тоже время вышли в противоложных напровлениях дв?? поезда скорость одного 50 км/ч а в другого 85км/ч . какое растояние будет между поездами через 3 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1поезд 50км/ч*3ч=150км 1 поезд отделился на 150км от станции 2 поезд 85км,ч*3ч=255км 2 поезд отделился на 255км от станции 150+255=405км ответ 450 км
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