С одной и той же станции в одно и тоже время вышли в противоложных напровлениях дв?? поезда скорость одного 50 км/ч а в другого 85км/ч . какое растояние будет между поездами через 3 часа?

Математика

С одной и той же станции в одно и тоже время вышли в противоложных напровлениях дв?? поезда скорость одного 50 км/ч а в другого 85км/ч . какое растояние будет между поездами через 3 часа?

Автор: Гость