С одной и той же станции в одно и тоже время вышли в противоположных направлениях 2 поезда скорость одного поезда 50 км/ч а скорость другого 85км/ч. через какое время расстояние между ними будет равно 540 км

Математика

С одной и той же станции в одно и тоже время вышли в противоположных направлениях 2 поезда скорость одного поезда 50 км/ч а скорость другого 85км/ч. через какое время расстояние между ними будет равно 540 км

Автор: Гость