С одной станции одновременно в противоположных направлениях вышли два поезда.Скорость одного из них 56 км/ч,а скорость другого составляет 7 и 8 ( это дробь просто я не знаю как её сделать а так числитель 7 а частное 8) скорости первого поезда.Через сколько времени расстояние между ними станет равно 420 км?