С опытного участка собрали 300 кг гречихи,проса на 100 кг меньше,чем гречихи,а овса на 200 кг больше,чем гречихи.Сколько всего зерна собрали с опытного участка? Ответ выразить в тоннах.Задача 5 класса.

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С опытного участка собрали 300 кг гречихи,проса на 100 кг меньше,чем гречихи,а овса на 200 кг больше,чем гречихи.Сколько всего зерна собрали с опытного участка? Ответ выразить в тоннах.Задача 5 класса.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 300-100=200кг проса 2) 200+300=500кг овса 3) 200+300+500= 1000кг= 1 тонна
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