С первого по 12 сентября число жарких дней на столько превозходило число холодных,??а сколько число холодных дней превосходило число тёплых.Сколько холодных дней было в указанные период?

Математика
С первого по 12 сентября число жарких дней на столько превозходило число холодных,??а сколько число холодных дней превосходило число тёплых.Сколько холодных дней было в указанные период?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:3=4(д.) Ответ: 4 холодных дней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Укажите, какие из перечисленных последовательностей символов могут быть именами переменных, а какие нет и почему. Запятые являются разделителями ме...
Ответить
Музыка
Объясните ,что такое болеро?
Ответить
Геометрия
Какие из перечисленных фигур обладают центральной симметрией? а)ромб б) параллелограмм в)окружность г)трапеция
Ответить
Математика
У Оли есть 3 марки, у Пети есть 4 марки, у Саши есть 3 марки. Сколько всего марок у реб??т?
Ответить
Алгебра
Это не вопрос а предложение вам если вы хотите чтобы я помог по алгебре просто ска??ите его номер хорошо
Ответить