С первого по 12 сентября число жарких дней на столько превозходило число холодных,??а сколько число холодных дней превосходило число тёплых.Сколько холодных дней было в указанные период?
Математика
С первого по 12 сентября число жарких дней на столько превозходило число холодных,??а сколько число холодных дней превосходило число тёплых.Сколько холодных дней было в указанные период?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:3=4(д.) Ответ: 4 холодных дней
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