С первого по 12 сентября число жарких дней на столько превозходило число холодных,??а сколько число холодных дней превосходило число тёплых.Сколько холодных дней было в указанные период?

Математика

С первого по 12 сентября число жарких дней на столько превозходило число холодных,??а сколько число холодных дней превосходило число тёплых.Сколько холодных дней было в указанные период?

Автор: Гость