С первого поля вывезли 16 стогов сена,а со второго-на 8 стогов больше,чем с первого. ??колько стогов сена вывезли с этих двух полей?

Математика

С первого поля вывезли 16 стогов сена,а со второго-на 8 стогов больше,чем с первого. ??колько стогов сена вывезли с этих двух полей?

Автор: Гость