С первого поля вывезли 16 стогов сена,а со второго-на 8 стогов больше,чем с первого. ??колько стогов сена вывезли с этих двух полей?

Математика
С первого поля вывезли 16 стогов сена,а со второго-на 8 стогов больше,чем с первого. ??колько стогов сена вывезли с этих двух полей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+8=24 (стогов) - со второго поля 24+16=40 (стогов) - всего с обоих полей Ответ: 40 стогов сена.
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