С первого участка собрали 28 мешков картофеля , а со второго 23 таких же мешка . Со второго участка собрали на 250 кг картофеля меньше , чем с первого. Сколько килограммов кар тофеля собрали с каждого участка ?

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С первого участка собрали 28 мешков картофеля , а со второго 23 таких же мешка . Со второго участка собрали на 250 кг картофеля меньше , чем с первого. Сколько килограммов кар тофеля собрали с каждого участка ?

Автор: Гость