С первого участка собрали 28 мешков картофеля , а со второго 23 таких же мешка . Со второго участка собрали на 250 кг картофеля меньше , чем с первого. Сколько килограммов кар тофеля собрали с каждого участка ?
Разное
С первого участка собрали 28 мешков картофеля , а со второго 23 таких же мешка . Со второго участка собрали на 250 кг картофеля меньше , чем с первого. Сколько килограммов кар тофеля собрали с каждого участка ?
Ответ(ы):
Гость:
28-23=5 (мешков картофеля) - разница в 250кг 250:5=50(кг) - 1 мешок картофеля 50*28=1400(кг) - собрали с 1 поля 50*23=1150(кг) - собрали с 2 поля
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