С первой грядки собрали 10 мешков картофеля что в 10 раз меньше чем со второй грядки в два раза больше чем в 3 Сколько мешков картофеля собрали с 3 грядок

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С первой грядки собрали 10 мешков картофеля что в 10 раз меньше чем со второй грядки в два раза больше чем в 3 Сколько мешков картофеля собрали с 3 грядок

Автор: Гость