С первой грядки собрали 10 мешков картофеля что в 10 раз меньше чем со второй грядки в два раза больше чем в 3 Сколько мешков картофеля собрали с 3 грядок

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С первой грядки собрали 10 мешков картофеля что в 10 раз меньше чем со второй грядки в два раза больше чем в 3 Сколько мешков картофеля собрали с 3 грядок
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10-10=0(с первой грядки) 10*2=20(20 со второй) 10+0+20=30 мешков
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