С поля вывозили овощи на 10 машинах. Каждая из них делала по 8 рейсов в день и вывози??а по 5 тонн овощей за 1 рейс сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней

Математика

С поля вывозили овощи на 10 машинах. Каждая из них делала по 8 рейсов в день и вывози??а по 5 тонн овощей за 1 рейс сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней

Автор: Гость