С поля вывозили овощи на 10 машинах. Каждая из них делала по 8 рейсов в день и вывози??а по 5 тонн овощей за 1 рейс сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней

Математика
С поля вывозили овощи на 10 машинах. Каждая из них делала по 8 рейсов в день и вывози??а по 5 тонн овощей за 1 рейс сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)10*8=80 2)80*6=480 3)480*5=2400 Ответ: 2400тонн
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