С помощью алгоритма RLE закодируйте сообщение "ВААААВАААРРРРРРРРРР".

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С помощью алгоритма RLE закодируйте сообщение "ВААААВАААРРРРРРРРРР".
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