с помощью какого вещества можно различить водные растворы1)уксусной кислоты и этанола 2)глицерина и этанола 3)уксусной кислоты и глицерина ? Пом огите пожалуйста

1) CuO; в реакции со спиртом произойдет окисление спирта до альдегида и выпадет медь в осадок 2) Cu(OH)2; в реакции с глицерином образуется комплекс и раствор окрасится в синий цвет 3) Cu(OH)2; в реакции с глицерином образуется комплекс и раствор окрасится в синий цвет