С помощью какой арганэллы жгутиковые движутся?В каком еще процессе жизнедеятельности она принимает участие?

У жгутиконосцев органеллы движе­ния — жгутики, их может быть от одного до восьми. Среди представителей этого класса есть организмы, имеющие признаки животных и рас­тений. Значит, граница между этими царствами является условной.вободноживущие жгутиконосцы обитают и в морях, и в пресных водоемах. Отдельные виды жгутиковых живут в симбиозе с другими организмами. В кишечниках термитов (насекомых, живущих в теплых краях и питающихся древесиной), встречаются многожгутиковые про­стейшие. Это полезные для термитов симбионты. Они расщепляют цел­люлозу, превращая ее в вещества, усваиваемые хо­зяевами-термитами. Такой симбиоз позволяет термитам включить древесину в состав своего меню.