С помощью какой арганэллы жгутиковые движутся?В каком еще процессе жизнедеятельности она принимает участие?
С помощью какой арганэллы жгутиковые движутся?В каком еще процессе жизнедеятельности она принимает участие?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
У жгутиконосцев органеллы движения — жгутики, их может быть от одного до восьми. Среди представителей этого класса есть организмы, имеющие признаки животных и растений. Значит, граница между этими царствами является условной.вободноживущие жгутиконосцы обитают и в морях, и в пресных водоемах. Отдельные виды жгутиковых живут в симбиозе с другими организмами. В кишечниках термитов (насекомых, живущих в теплых краях и питающихся древесиной), встречаются многожгутиковые простейшие. Это полезные для термитов симбионты. Они расщепляют целлюлозу, превращая ее в вещества, усваиваемые хозяевами-термитами. Такой симбиоз позволяет термитам включить древесину в состав своего меню.