С помощью десятичных дробей выразите: а) в сантиметрах: 6мм, 9мм, 15мм, 37мм б) в метр??х: 24см, 80см, 7см, 115см в) в дециметрах: 7см, 3см, 28см, 10мм, 35мм г) в километрах: 245м, 300м, 50м, 1200м

Гость: Гость:

А) 6 мм = 0,6 см; 9 мм = 0,9 см; 15 мм = 1,5 см; 37 мм = 3,7 см б) 24 см = 0,24 м; 80 см = 0,8 м; 7 см = 0,07 м; 115 см = 1,15 м в) 7 см = 0,7 дм; 3 см = 0,3 дм; 28 см = 2,8 дм; 10 мм = 0,01 дм; 35 мм = 0,035 дм г) 245 м = 0,245 км; 300 м = 0,3 км; 50 м = 0,05 км; 1200 м = 1,2 км