С помощью какого арифметического действия можно узнать , на сколько одно число бо??ьше или меньше другого. на сколько: 236 больше 98, 104 меньше 517, 904 больше 589, 46 меньше 250?

Математика

С помощью какого арифметического действия можно узнать , на сколько одно число бо??ьше или меньше другого. на сколько: 236 больше 98, 104 меньше 517, 904 больше 589, 46 меньше 250?

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