С помощью какого арифметического действия можно узнать , на сколько одно число бо??ьше или меньше другого. на сколько: 236 больше 98, 104 меньше 517, 904 больше 589, 46 меньше 250?

Математика
С помощью какого арифметического действия можно узнать , на сколько одно число бо??ьше или меньше другого. на сколько: 236 больше 98, 104 меньше 517, 904 больше 589, 46 меньше 250?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
236-98=138. 517-104=413. 904-589=315. 250-46=204.
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