С помощью одного байта при двоичном кодировании можно представить целое неотрицательное число от нуля до : 255 257 256 1

Информатика
С помощью одного байта при двоичном кодировании можно представить целое неотрицательное число от нуля до : 255 257 256 1
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Гость:
Можно закодировать 256 чисел
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