С помощью одного байта при двоичном кодировании можно представить целое неотрицательное число от нуля до : 255 257 256 1
Информатика
С помощью одного байта при двоичном кодировании можно представить целое неотрицательное число от нуля до : 255 257 256 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно закодировать 256 чисел
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