С помощью системы сстоящей из подвижного и неподвижного блока равномпрно подняли груз Р=1,4кН нанекотурую высоту.Опредилите модуль силы с которой действовали во время подъёма на свободный конец верёвки, если g=10н/кг и КПД=70%
Физика
С помощью системы сстоящей из подвижного и неподвижного блока равномпрно подняли груз Р=1,4кН нанекотурую высоту.Опредилите модуль силы с которой действовали во время подъёма на свободный конец верёвки, если g=10н/кг и КПД=70%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неподвижный блок не дает выигрыша в силе, а только меняет направление действия силы. Подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза. η = P/2F * 100% => F = P/2η * 100% F = 1,4 кН/2*70% * 100* = 1,0 кН
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