С помощью системы сстоящей из подвижного и неподвижного блока равномпрно подняли груз Р=1,4кН нанекотурую высоту.Опредилите модуль силы с которой действовали во время подъёма на свободный конец верёвки, если g=10н/кг и КПД=70%

Физика

С помощью системы сстоящей из подвижного и неподвижного блока равномпрно подняли груз Р=1,4кН нанекотурую высоту.Опредилите модуль силы с которой действовали во время подъёма на свободный конец верёвки, если g=10н/кг и КПД=70%

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