С пункта а в пункт в одновременно выехали 2 велосипедисты. скорость движения первого велосипедиста на 30 км / ч больше, чем скорость второго велосипедиста, и он приезжает в пункт в на 3 часа раньше. Найдите скорость движения вт...

Математика

С пункта а в пункт в одновременно выехали 2 велосипедисты. скорость движения первого велосипедиста на 30 км / ч больше, чем скорость второго велосипедиста, и он приезжает в пункт в на 3 часа раньше. Найдите скорость движения второго велосипедиста, если расстояние между пунктами а и в равен 100 км.

Автор: Гость