С пункта а в пункт в одновременно выехали 2 велосипедисты. скорость движения первого велосипедиста на 30 км / ч больше, чем скорость второго велосипедиста, и он приезжает в пункт в на 3 часа раньше. Найдите скорость движения вт...

Математика
С пункта а в пункт в одновременно выехали 2 велосипедисты. скорость движения первого велосипедиста на 30 км / ч больше, чем скорость второго велосипедиста, и он приезжает в пункт в на 3 часа раньше. Найдите скорость движения второго велосипедиста, если расстояние между пунктами а и в равен 100 км.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данную задачу можно решить с помощью таблицы, что я и сделал. Перед 15 не забудьте поставить знак "-". х1= -15-35=-50 x2= -15+35= 20. Ответ: 20 км/ч
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