С Р О Ч Н О ♦️♦️♦️♦️ Помощь !!!! Жизнь спасёте , дорогие химики! Напишите эл. Баланс Оооочень нужно Времени нет Немного путаю

Гость: Гость:

Боюсь, ни один химик вам не поможет. Нельзя составить электронный баланс в реакции, где не переносятся электроны. Ведь электронный баланс отображает именно перенос электронов, а если они не переносятся, то и баланса нет. Уравнение реакции (единственное, чем могу помочь): K2Cr2O7+2H2SO4=2KHSO4+2CrO3+H2O