С Р О Ч Н О ♦️♦️♦️♦️ Помощь !!!! Жизнь спасёте , дорогие химики! Напишите эл. Баланс Оооочень нужно Времени нет Немного путаю
Химия
С Р О Ч Н О ♦️♦️♦️♦️ Помощь !!!! Жизнь спасёте , дорогие химики! Напишите эл. Баланс Оооочень нужно Времени нет Немного путаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боюсь, ни один химик вам не поможет. Нельзя составить электронный баланс в реакции, где не переносятся электроны. Ведь электронный баланс отображает именно перенос электронов, а если они не переносятся, то и баланса нет. Уравнение реакции (единственное, чем могу помочь): K2Cr2O7+2H2SO4=2KHSO4+2CrO3+H2O
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