С симпатической или парасимпатической частью вегетативной нервной системы действуют эти гормоны поддерживая ее
Биология
С симпатической или парасимпатической частью вегетативной нервной системы действуют эти гормоны поддерживая ее
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Гость:
Катехоламины (адреналин, норадреналин)
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