С товарной станции надо было вывезти 700 одинаковых ящиков с товаром. Для вывоза бы??о послано 2 машины. На одну машину можно положить 48 ящиков, а на другую машину можно уложить 36 ящиков. Сколько ящиков с товаром оснанется на...

Математика
С товарной станции надо было вывезти 700 одинаковых ящиков с товаром. Для вывоза бы??о послано 2 машины. На одну машину можно положить 48 ящиков, а на другую машину можно уложить 36 ящиков. Сколько ящиков с товаром оснанется на станции, если каждая машина сделает по 5 рейсов с полной загрузкой? Помогите пожалуйста. Спасибо!
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