С товарной станции надо было вывезти 700 одинаковых ящиков с товаром. Для вывоза бы??о послано 2 машины. На одну машину можно положить 48 ящиков, а на другую машину можно уложить 36 ящиков. Сколько ящиков с товаром оснанется на...

Математика

С товарной станции надо было вывезти 700 одинаковых ящиков с товаром. Для вывоза бы??о послано 2 машины. На одну машину можно положить 48 ящиков, а на другую машину можно уложить 36 ящиков. Сколько ящиков с товаром оснанется на станции, если каждая машина сделает по 5 рейсов с полной загрузкой? Помогите пожалуйста. Спасибо!

Автор: Гость