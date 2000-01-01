С трех участков убрали капусту. С первого участка было собрано 37%, а со второго - 35% всего урожая. Сколько капусты собрали с каждого участка, если с третьего убрали на 18,2 ц меньше, чем со второго?
С трех участков убрали капусту. С первого участка было собрано 37%, а со второго - 35% всего урожая. Сколько капусты собрали с каждого участка, если с третьего убрали на 18,2 ц меньше, чем со второго?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
100 - 37 - 35 = 28% - собрали с третьего участка 35 - 28 = 7% - разница между вторым и третьим участком 18,2 / 7 = 2,6 ц - составляет 1% 37 * 2,6 = 96,2 ц - собрали с первого участка 35 * 2,6 = 91 ц - собрали со второго участка 28 * 2,6 = 72,8 ц - собрали с третьего участка