С трёх полей собрали 87916 кг огурцов.с первого собрали 38257.со второго 26801.сколько кг ??гурцов собрали с третьего поля.
Математика
С трёх полей собрали 87916 кг огурцов.с первого собрали 38257.со второго 26801.сколько кг ??гурцов собрали с третьего поля.
Ответ(ы):
Гость:
это ведь 3-й класс!!! тебе нужно сложить первое и второе поле, а потом вычесть из 87916, то число, которое у тебя получилось в сумме. все просто...
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