С трех серых овец настригли в год 18кг.шерсти,со всех поровну .сколько шерсти можно настроить с пяти черных овец,если с каждой получи на Один кг. меньше?

Математика

С трех серых овец настригли в год 18кг.шерсти,со всех поровну .сколько шерсти можно настроить с пяти черных овец,если с каждой получи на Один кг. меньше?

Автор: Гость