С трех серых овец настригли в год 18кг.шерсти,со всех поровну .сколько шерсти можно настроить с пяти черных овец,если с каждой получи на Один кг. меньше?
Математика
С трех серых овец настригли в год 18кг.шерсти,со всех поровну .сколько шерсти можно настроить с пяти черных овец,если с каждой получи на Один кг. меньше?
Ответ(ы):
Гость:
1) 18 : 3 = 6 (кг) - с одной серой овцы. 2) 6 - 1 = 5 (кг) - с одной чёрной овцы. 3) 5 × 5 = 25 (кг) - с пяти чёрных овец. Ответ: с пяти чёрных овец можно настричь 25 кг шерсти.
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